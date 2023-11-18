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Colorado High School Softball: Top Shortstops in 2026

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2026 within state borders.

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Top 2026 Softball Players

Pitchers - 11/13

Catchers - 11/14

First Basemen - 11/15

Second Basemen - 11/16

Third Basemen - 11/17

Shortstops - 11/18

Infielders - 11/19

Outfielders - 11/18

Center Fielders - 11/19

Top 2025 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Utility Players

Database

Top 2024 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

Database

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