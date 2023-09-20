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Colorado High School Softball: Top First Basemen in 2024

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2024 within state borders.

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Top 2024 Softball Players

Pitchers - 9/18

Catchers - 9/19

First Basemen - 9/20

Second Basemen - 9/21

Third Basemen - 9/22

Shortstops - 9/23

Infielders - 9/24

Top 2025 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

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