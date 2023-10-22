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Colorado High School Softball: Top Infielders in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2025 within state borders.

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Top 2025 Softball Players

Pitchers - 10/16

Catchers - 10/17

First Basemen - 10/18

Second Basemen - 10/19

Third Basemen - 10/20

Shortstops - 10/21

Infielders - 10/22

Top 2024 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players

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