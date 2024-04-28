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Colorado High School Lacrosse: Top Midfielders in 2025
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Colorado Prep Report has updated our list of the elite lacrosse players within state borders in the Class of 2025!
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