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Colorado High School Lacrosse: Top Defensive Midfielders in 2024
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Colorado Prep Report has updated our list of the elite lacrosse players within state borders in the Class of 2024!
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