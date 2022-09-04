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Colorado High School Basketball: Top Prospect Database in 2023

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite basketball players within state borders in the Class of 2023!

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