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Colorado High School Basketball: Top Combo Guards in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite basketball players within state borders in the Class of 2025!

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Top 2025 Basketball Players

Point Guards - 10/10

Shooting Guards - 10/11

Combo Guards - 10/12

Small Forwards - 10/13

Power Forwards - 10/14

Centers - 10/15

Athletes - 10/16

Elite Database - 10/16

Top 2024 Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2023 Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

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