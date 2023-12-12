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Colorado High School Basketball: Top Centers in 2024

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite basketball players in the Class of 2024!

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Top 2024 Girl's Basketball Players

Point Guards - 12/11

Wing Guards - 12/12

Combo Guards - 12/13

Wing Forwards - 12/14

Power Forwards - 12/15

Centers - 12/16

Athletes - 12/17

Database - 12/17

Top 2024 Boy's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers - 12/12

Athletes - 12/13

Database - 12/14

2023-2024 Conference Previews

4A Patriot

6A/5A Continental

5A/4A Denver Prep

3A Frontier

3A Patriot

4A Western Slope

4A/3A Intermountain

5A/4A Jeffco

5A/4A Longs Peak

6A Jeffco

6A Front Range

5A/4A Pikes Peak

4A/3A Metropolitan

3A/2A Foothills

3A/2A Lower Platte

5A/4A Colorado Springs Metro North

5A/4A Colorado Springs Metro South

6A/5A Southwestern

3A/2A Santa Fe

4A/3A Tri-Peaks

5A/4A South Central

6A Denver Prep

6A Colorado Springs Metro

3A Black Forest

4A/3A/2A Confluence

3A/2A Southern Peaks

5A/4A Colorado

6A/5A/4A Northern

3A/2A/1A Mile High

6A Centennial

5A Western Slope

4A Frontier

Top 2025 Girl's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2025 Boy's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2026 Girls' Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2026 Boy's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

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