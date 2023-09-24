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Colorado High School Basketball Conference Preview - 3A/2A/1A Mile High

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report previews this conference for the 2023-2024 basketball season now!

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2023-2024 Conference Previews

6A/5A/4A Northern - 9/23

3A/2A/1A Mile High - 9/24

6A Centennial

5A Western Slope

4A Frontier

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