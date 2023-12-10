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Colorado High School Baseball: Top Utils in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of elite baseball players by position in the Class of 2025.

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Top 2025 Baseball Players

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders - 12/4

Outfielders - 12/5

Center Fielders - 12/6

Left Fielders - 12/7

Right Fielders - 12/8

Pitchers - 12/9

Utility Players - 12/10

Top 2024 Baseball Players

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Pitchers

Utility Players

Database

Top 2026 Baseball Players

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

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