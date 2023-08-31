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Colorado High School Baseball: Top Catchers in 2026

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of elite baseball players by position in the Class of 2026.

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Top 2026 Baseball Players

Right Handed Pitchers - 8/29

Left Handed Pitchers - 8/30

Catchers - 8/31

First Basemen - 9/1

Second Basemen - 9/2

Third Basemen - 9/3

Top 2025 Baseball Players

Right Handed Pitchers

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Catchers

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Right Fielders

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Top 2024 Baseball Players

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