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Colorado Basketball: Top Shooting Guards in 2024

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite basketball players in the Class of 2024!

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Top 2024 Boy's Basketball Players

Point Guards - 3/7

Wing Guards - 3/8

Combo Guards - 3/9

Wing Forwards - 3/10

Power Forwards - 3/11

Centers - 3/12

Top 2023 Boys' Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database - 3/6

Top 2026 Girls' Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2026 Boys' Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2025 Girls' Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2025 Boys' Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2024 Girl's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2023 Girl's Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database


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