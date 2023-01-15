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Colorado High School Basketball: Top Centers in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite basketball players in the Class of 2024!

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Top 2025 Boys' Basketball Players

Point Guards - 1/10

Shooting Guards - 1/11

Combo Guards - 1/12

Small Forwards - 1/13

Power Forwards - 1/14

Centers - 1/15

Top 2024 Girl's Basketball Players

Point Guards

Wing Guards

Combo Guards

Wing Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database - 1/9

Top 2024 Boy's Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2023 Girl's Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2023 Boys' Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes

Database

Top 2025 Girl's Basketball Players

Point Guards

Shooting Guards

Combo Guards

Small Forwards

Power Forwards

Centers

Athletes


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