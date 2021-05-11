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football
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Off-season work for Trujillo paying off
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Greeley Central quarterback Zjhonoah Trujillo already feels that his individual game has been able to make some major improvements to this point. What have you been doing as of late with off-season...
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