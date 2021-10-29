ColoradoPrepReport - Colorado Softball - Top Shortstops in 2023
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Colorado Softball - Top Shortstops in 2023
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2023 within state borders.
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