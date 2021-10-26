 ColoradoPrepReport - Colorado Softball - Top Outfielders in 2022
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Colorado Softball - Top Outfielders in 2022

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2022 within state borders.

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4A Jeffco

4A/3A CO Springs Metro South

4A Longs Peak

4A/3A CO Springs Metro North

4A NCAC

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