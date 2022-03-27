 ColoradoPrepReport - Colorado Softball - Top Left Fielders in 2023
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Colorado Softball - Top Left Fielders in 2023

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2023 within state borders.

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Top 2023 Softball Players

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Second Basemen (3/24)

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