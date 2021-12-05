ColoradoPrepReport - Colorado Prep Report Class of 2022 Elite Track Athlete Database
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football
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Colorado Prep Report Class of 2022 Elite Track Athlete Database
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
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100 Meters
200 Meters
400 Meters
800 Meters
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3,200 Meters
110 Meter Hurdles
300 Meter Hurdles
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Long Jump (11/30)
Triple Jump (12/1)
Pole Vault (12/2)
Discus (12/3)
Shot Put (12/4)
Elite Database (12/5)
Top 2024 Girl's Track Athletes
100 Meters
200 Meters
400 Meters
800 Meters
1,600 Meters
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110 Meter Hurdles
300 Meter Hurdles
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Long Jump
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Top 2023 Girl's Track Athletes
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200 Meters
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800 Meters
1,600 Meters
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110 Meter Hurdles
300 Meter Hurdles
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Long Jump
Triple Jump
Pole Vault
Discus
Shot Put
Elite Database
Top 2023 Boy's Track Athletes
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Database
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Pole Vault
Long Jump
Triple Jump
Shot Put
Elite Database
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