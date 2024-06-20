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Colorado High School Softball: Top Second Basemen in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2025 within state borders.

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Top 2025 Softball Players

Pitchers - 6/17

Catchers - 6/18

First Basemen - 6/19

Second Basemen - 6/20

Third Basemen - 6/21

Shortstops - 6/22

Infielders - 6/23

Top 2026 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Right Handed Pitchers

Left Handed Pitchers

Utility Players

Database

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