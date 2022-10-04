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Colorado High School Softball: Top Prospect Database in 2023

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite softball players in the Class of 2023 within state borders.

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Top 2024 Softball Players

Pitchers - 10/5

Catchers - 10/6

First Basemen - 10/7

Second Basemen - 10/8

Third Basemen - 10/9

Shortstops - 10/8

Infielders - 10/9

Top 2023 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Infielders

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Utility Players - 10/3

Database - 10/4

Top 2025 Softball Players

Pitchers

Catchers

First Basemen

Second Basemen

Third Basemen

Shortstops

Outfielders

Center Fielders

Left Fielders

Right Fielders

Infielders

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