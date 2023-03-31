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Colorado High School Lacrosse: Top Goalies in 2024

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite lacrosse players within state borders in the Class of 2024!

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Top 2024 Boy's Lacrosse Players

Attackers - 3/28

Defenders - 3/29

Defensive Midfielders - 3/30

Goalies - 3/31

Long Stick Midfielders - 4/1

Midfielders - 4/2

Top 2023 Boy's Lacrosse Players

Attackers

Defenders

Faceoff Specialists

Goalies

Long Stick Midfielders

Midfielders

Athletes

Database - 3/27

Top 2023 Girls's Lacrosse Players

Attackers

Defenders

Defensive Midfielders

Goalies

Midfielders

Athletes

Elite Database

Top 2024 Girl's Lacrosse Players

Top Attackers

Top Defenders

Top Goalies

Top Midfielders

Elite Database

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