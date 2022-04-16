 ColoradoPrepReport - Colorado High School Baseball - Top Infielders in 2023
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Colorado High School Baseball - Top Infielders in 2023

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of elite baseball players by position in the Class of 2023.

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4A/3A Colorado

4A/3A Longs Peak

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