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Colorado Girls' Volleyball: Top Servers in 2023

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite girls' volleyball players in the Class of 2023. Find out who made the cut!

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Top 2023 Volleyball Players

Blockers - 9/5

Defenders - 9/6

Hitters - 9/7

Passers - 9/8

Servers - 9/9

Athletes - 9/10

Database - 9/11

Top 2025 Volleyball Players

Blockers

Defenders

Hitters

Passers

Servers

Database

Top 2024 Volleyball Players

Blockers

Defenders

Hitters

Passers

Servers

Elite Database

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