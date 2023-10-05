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Colorado Girls' Volleyball: Top Passers in 2025

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite girls' volleyball players in the Class of 2025. Find out who made the cut!

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2025 Volleyball Players

Blockers - 10/2

Defenders - 10/3

Hitters - 10/4

Passers - 10/5

Servers - 10/6

Athletes - 10/7

Database - 10/8

Top 2024 Volleyball Players

Blockers

Defenders

Hitters

Passers

Servers

Athletes

Database

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