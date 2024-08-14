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Colorado Girls' Volleyball: Top Hitters in 2027
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Colorado Prep Report has updated our list of the elite girls' volleyball players in the Class of 2027. Find out who made the cut!
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