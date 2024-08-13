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Colorado Girls' Volleyball: Top Defensive Specialists in 2027

Christian James • ColoradoPrepReport
Editor

Colorado Prep Report has updated our list of the elite girls' volleyball players in the Class of 2027. Find out who made the cut!

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Top 2027 Volleyball Players

Blockers - 8/12

Defenders - 8/13

Hitters - 8/14

Passers - 8/15

Servers - 8/16

Athletes - 8/17

Database - 8/18

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