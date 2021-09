Colorado Football - 2022 Offensive Stock Risers

Colorado Prep Report names our biggest stock risers in this class now!

Adam Graves Dakota Ridge

Austin Lindegren Thomas Jefferson

Bo Lapenna Adams City

Brock Saya Roosevelt

Bryce Gorr Silver Creek

Bryce Vaz Legend

Byron Shawcroft Centauri

Ciaran Hyslop Cherokee Trail

Collin Reetz Estes Park

Colton Allen Valor Christian

Colton Warner Legend

Connor Ladd Lakewood

Dorion Mcgarity Fort Collins

Emilio Garcia Grand Valley

Finn Cooper Kent Denver

Greg Garza University

Gunner Johnson Englewood

Isaiah Reese Thornton

Jaden Dodsworth Wray

Jake Hamric Steamboat Springs

Jewel Cameron Manual

Jordy Ruiz Vista PEAK Prep

Josh Dunn Broomfield

Josh Martinez Northglenn

Josiah Roy Pine Creek

Kylan Wilson Chaparral

Kyle Krebs Mullen

Logan Brooke Cherokee Trail

Max Schadler Lakewood

Noah Ramirez Mesa Ridge

Trey Caldwell Rifle

Tristan Langenegger Boulder

Zayne Stam Weld Central