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football
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Bronco Hartson has high hopes in his team
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Roosevelt athlete Bronco Hartson believes that his team has the playmakers needed throughout the roster to make 2021 a year to remember. What have you been doing as of late with off-season workouts...
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