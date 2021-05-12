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football
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7v7 and workouts the focus for Brush
Christian James
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ColoradoPrepReport
Editor
Legend athlete Jackson Brush has worked hard to take his game to another level and that includes 7v7 and heavy lifting this spring. How did this past football season go for you and your team?“It we...
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